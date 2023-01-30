Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Russpass представил новый гид по путешествиям русских писателей

runews24.ru

Туристический сервис Russpass представил новый гид, с помощью которого у пользователей появится возможность повторить маршруты путешествий отечественных писателей. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Russpass представил новый гид по путешествиям русских писателей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что истории о путешествиях в XX веке являются не менее остросюжетными, чем, например, публикации современных тревел-блогеров. Иван Бунин, Константин Паустовский, Михаил Пришвин и многие другие русские авторы описали свои впечатления о туристических поездках по стране в рассказах, дневниках и очерках.

Так, с помощью нового гида пользователи сервиса смогут полюбоваться живописными местами между Рязанью и Владимиром, которые были описаны Константином Паустовским в одном из его произведений. Кроме того, авторы гида рассказали о местах, впечатливших Василия Пескова. Ознакомиться с полной информацией пользователи могут на сайте сервиса.

Новости путешествий,Василий Песков,Михаил Пришвин,Константин Паустовский,Иван Бунин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители