Russpass представил новый гид по путешествиям русских писателей

Туристический сервис Russpass представил новый гид, с помощью которого у пользователей появится возможность повторить маршруты путешествий отечественных писателей. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Отмечается, что истории о путешествиях в XX веке являются не менее остросюжетными, чем, например, публикации современных тревел-блогеров. Иван Бунин, Константин Паустовский, Михаил Пришвин и многие другие русские авторы описали свои впечатления о туристических поездках по стране в рассказах, дневниках и очерках.
Так, с помощью нового гида пользователи сервиса смогут полюбоваться живописными местами между Рязанью и Владимиром, которые были описаны Константином Паустовским в одном из его произведений. Кроме того, авторы гида рассказали о местах, впечатливших Василия Пескова. Ознакомиться с полной информацией пользователи могут на сайте сервиса.