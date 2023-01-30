Russpass представил новый гид по путешествиям русских писателей

Туристический сервис Russpass представил новый гид, с помощью которого у пользователей появится возможность повторить маршруты путешествий отечественных писателей. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

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Отмечается, что истории о путешествиях в XX веке являются не менее остросюжетными, чем, например, публикации современных тревел-блогеров. Иван Бунин, Константин Паустовский, Михаил Пришвин и многие другие русские авторы описали свои впечатления о туристических поездках по стране в рассказах, дневниках и очерках.