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2 часа назад

Пассажиры российской авиакомпании пожаловались на массовые сбои полетов

Lenta.ruиещё 1

Турагенты и пассажиры одной из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings сообщили о массовых сбоях в расписании полетов. О многочисленных жалобах туристов пишет портал TourDom.

Пассажиры российской авиакомпании пожаловались на массовые сбои
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В субботу, 28 января, рейс WZ 4692 не смог вовремя отправиться из Хургады в Москву. Пассажирам сообщили, что самолет сломался. «Нам ничего не объясняют, представителя авиакомпании нет! Переночевали в отеле и снова сидим в аэропорту, ждем», — пожаловалась одна туристка. В столицу борт прибыл в понедельник, 30 января, в 06:59.

«Параллельно был задержан вылет еще одного рейса из Хургады WZ 3024 в подмосковный Жуковский. Отправление перенесли с 18:00 29 января на 2 часа ночи понедельника (30 января). Прибытие, соответственно, отложили тоже на 8 часов: с 01:30 на 09:20 утра», — отметили в TourDom.

Еще одна задержка произошла в подмосковном аэропорту Домодедово. Так, в воскресенье, 28 января, почти на одиннадцать часов отложили вылет рейса WZ 3077 в Хамбантоту (Шри-Ланка): вместо 22:00 часов вечера самолет вылетел в 08:53 следующего дня. Причины сбоев не раскрываются.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Red Wings,
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