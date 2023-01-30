Туристов на Пхукете терроризируют хулиганы на гидроциклах

Власти Пхукета борются с терроризирующими туристов гонщиками на гидроциклах на пляже Сурин в престижном районе острова. По сообщению тайских СМИ в минувшую пятницу был наложен арест на 5 водных байков и катер для парасейлинга.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Морское управление этой провинции Таиланда реагирует на жалобы отдыхающих, которые сообщают об опасном соседстве: официально пляжная зона закрыта для всех моторизованных морских видов спорта. Как отмечено в публикации, пьяные хулиганы на мощных машинах постоянно нарушают запрет, а чиновники вызывают владельцев водных мотоциклов для проверки их лицензий на эксплуатацию и разъяснительных бесед.

Разумеется, у сдающих в аренду водные байки таких документов нет, поскольку лицензий не существует, – иронизирует автор статьи. Поэтому подобные истории с задержанием техники повторяются, к сожалению, достаточно часто.

Небольшой по размеру пляж Сурин на курортном острове известен как Миля Миллионеров: на окружающих холмах построены дорогостоящие виллы, резиденции и гостиничные комплексы с видом на Андаманское море. Среди популярных занятий у туристов, кроме купания и солнечных ванн, – плавание на каяке и занятие серфингом, а также снорклинг и дайвинг.