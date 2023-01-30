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1 час назад

Ко Дню пельменя в Удмуртии создали гастрономические туры

ИА «Сусанин»

В Удмуртии в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя» появились гастрономические туры по региону. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ко Дню пельменя в Удмуртии создали гастрономические туры
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Путешественники смогут познакомиться с главными достопримечательностями республики и попробовать настоящие удмуртские пельмени.

С 10 по 12 февраля авиакомпания «Ижавиа» запустит welсome-тур в Удмуртию. За 3 дня все желающие поучаствуют в фестивале «Всемирный день пельменя» и посетят Центр удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга, где местные жители сыграют на гармони, споют песни, расскажут местные старинные легенды и покажут обряды.

Благодаря группе компаний «Турист» как местные, так и приезжие смогут посетить родину пельменей, выбрав один из двух маршрутов: «Вкусно едем. Удмуртия угощает!» или «Игра. Пельменный маршрут».

Экскурсионный центр «Открывая Удмуртию» запустит «Пельменный уикенд». Все желающие посетят архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», побывают в музейно-выставочном комплексе имени Михаила Калашникова и познакомятся с национальной кухней. Помимо этого участники тура отправятся в деревню Сундур Игринского района, где слепят и попробуют более 15 видов пельменей.

Напомним, что ежегодный этногастрономический фестиваль в девятый раз пройдет в Ижевске с 6 по 11 февраля.

Новости путешествий,Михаил Калашников,
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