Турбизнес попросил правительство сохранить детский кешбэк

После ликвидации Ростуризма вопрос о сохранении кешбэка для летнего отдыха детей в 2023-м и последующих годах остался нерешенным. Участники рынка попросили правительство РФ продлить программу и выделить необходимые средства из бюджета, потому что спрос на детский туризм в настоящий момент почти на 50 % превышает прошлогодний показатель. Соответствующее письмо направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Организация «Содействие детскому отдыху» написала премьеру Мишустину с просьбой продлить программу детского кешбэка на 2023-й, выделив деньги из федерального бюджета. Вопрос о продлении программы «повис в воздухе после ликвидации Ростуризма», – передает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Как отметило руководство организации в беседе с изданием, в конце прошлого года по наказу российского лидера власти сформулировали вердикт по взрослому кешбэку, а по детскому ситуация еще уточняется.
Другой источник «Коммерсанта» на рынке сообщил, что тему детского кешбэка кабмин проговаривал несколько раз – звучали различные варианты его предоставления, но к чему-то общему представители прийти пока не смогли. Эта неопределенность мешает турбизнесу полноценно планировать работу на лето. Если детский кешбэк не утвердят в 2023-м, то это спровоцирует сокращение количества детей, которых отправляют отдыхать в лагеря.
Напомним, программа кешбэка на детский отдых предполагает возврат на платежную систему «Мир» 50 % от цены путевки, но не свыше 20 000 рублей. Она действовала в 2021-м и 2022 году, на грядущие три года ее финансирование не предусмотрено.