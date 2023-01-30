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1 час назад

Стойка на руках от стюардессы в мини восхитила соцсети

Мира Маркина

В аккаунте о досуге бортпроводниц и членов экипажа в популярной социальной сети появился снимок, который собрал несколько тысяч лайков. Необычный навык продемонстрировала для фото стюардесса Ноа Розен (Noa Rozin).

Стойка на руках от стюардессы в мини восхитила соцсети
Фото: flickr.comflickr.com

Бортпроводница в мини-юбке насыщенного винного цвета и черных колготках сделала стойку на руках в проходе прямо на борту самолета. Девушке не помешали туфли на каблуке и тесное пространство вокруг.

Соцсети

Каких пассажиров больше всего любят стюардессы

Фолловеры аккаунта в комментариях восхитились акробатическим талантом стюардессы. Некоторые из них захотели непременно отправиться в путешествие с авиакомпанией, в которой работает девушка.

Ранее «Рамблер» писал, как распознать фейковые отзывы об отелях.

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