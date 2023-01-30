Спрос на летний отдых в Египте снизился среди россиян

Российские туристы стали реже бронировать туры на летний отдых в Египте на фоне повышения стоимости путевок. Об этом сообщают представители туротрасли.

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В первую очередь такая ситуация, по мнению экспертов, связана со значительным ростом цен на отдых. Так, стоимость туров на популярные египетские курорты за последний год в среднем выросла на 70%. В результате этого Египет занял пятую строчку рейтинга самых популярных туристических направлений для летнего отдыха российских путешественников.

Сейчас на туры в Египет приходится порядка 15% от числа всех бронирований. Средний чек за летний отдых составляет около 161 тысячи рублей.