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1 час назад

Спрос на летний отдых в Египте снизился среди россиян

runews24.ru

Российские туристы стали реже бронировать туры на летний отдых в Египте на фоне повышения стоимости путевок. Об этом сообщают представители туротрасли.

Спрос на летний отдых в Египте снизился среди россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

В первую очередь такая ситуация, по мнению экспертов, связана со значительным ростом цен на отдых. Так, стоимость туров на популярные египетские курорты за последний год в среднем выросла на 70%. В результате этого Египет занял пятую строчку рейтинга самых популярных туристических направлений для летнего отдыха российских путешественников.

Сейчас на туры в Египет приходится порядка 15% от числа всех бронирований. Средний чек за летний отдых составляет около 161 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в феврале наиболее популярными направлениями являются турпоездки внутри страны, а также путешествия в Турцию, Таиланд и ОАЭ.

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