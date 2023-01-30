Россиянка в Грузии и описала страну: «Полное подражание Европе»

«Думала, что будет много гостеприимства, веселья, конкурсов. Но, вместо этого, играл Фрэнк Синатра, а проходящие мимо жители и туристы покупали трдельники, запивая его глинтвейном и колой. Хотелось бы грузинскую еду на каждом углу. Чтобы куда ни свернул, везде соблазняли хинкали, хачапури, оджахури, и невозможно было перед ними устоять», — посетовала автор блога.