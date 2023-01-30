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2 часа назад

В Китай начнут летать самолеты из Владивостока

Primpressиещё 1

Спустя три недели после открытия китайских границ для туристов Россия начала планировать увеличение авиарейсов в Китай. По словам генерального директора «Аэрофлота», в страну можно будет улететь не только из Москвы, но еще и из Владивостока и других городов, сообщает PRIMPRESS.

В Китай начнут летать самолеты из Владивостока
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам гендиректора, компания планирует увеличить количество перелетов в Китай из Москвы до трех авиарейсов в неделю. «Потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса», – рассказывает глава в интервью.

Помимо этого, планируется запустить рейсы из более близких к Китаю городов, чем Москва, – из Владивостока, Хабаровска, Иркутска и Красноярска.

Сейчас купить билет на рейс до Китая можно только с вылетом из московского аэропорта Шереметьево, из сибирских и дальневосточных городов самолеты пока не летают.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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