Алжир упростит въезд для определенной категории туристов

Визу можно будет оформить по прибытии.

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Власти Алжира анонсировали упрощение правил въезда для иностранцев. По сообщению Arab News, туристы смогут оформить визу по прибытии, но для этого им необходимо воспользоваться услугами аккредитованных туроператоров для приобретения билетов и бронирования отелей. Еще одно обязательное условие – поездка в пустыню Сахара и ее оазисы. При этом полиция будет сопровождать туристические группы в южном регионе.

Новшество, в частности, избавит россиян от необходимости заранее оформлять разрешение в алжирском диппредставительстве. Однако дата вступления в силу нового порядка пока официально не озвучена. Власти Алжира ранее заявляли, что рассчитывают на увеличение количества прямых рейсов из России и расширение географии полетов.

В стране считают, что сокращение бюрократических проволочек привлечет внимание иностранных путешественников. Туризм дает всего 1,5% валового внутреннего продукта, где основу составляет нефтегазовый сектор, а в соседнем Тунисе этот показатель почти в 10 раз выше.