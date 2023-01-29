Алжир упростит въезд для определенной категории туристов

Визу можно будет оформить по прибытии.
Власти Алжира анонсировали упрощение правил въезда для иностранцев. По сообщению Arab News, туристы смогут оформить визу по прибытии, но для этого им необходимо воспользоваться услугами аккредитованных туроператоров для приобретения билетов и бронирования отелей. Еще одно обязательное условие – поездка в пустыню Сахара и ее оазисы. При этом полиция будет сопровождать туристические группы в южном регионе.
Новшество, в частности, избавит россиян от необходимости заранее оформлять разрешение в алжирском диппредставительстве. Однако дата вступления в силу нового порядка пока официально не озвучена. Власти Алжира ранее заявляли, что рассчитывают на увеличение количества прямых рейсов из России и расширение географии полетов.
В стране считают, что сокращение бюрократических проволочек привлечет внимание иностранных путешественников. Туризм дает всего 1,5% валового внутреннего продукта, где основу составляет нефтегазовый сектор, а в соседнем Тунисе этот показатель почти в 10 раз выше.
Имеющий 1,2 тыс. км побережья на Средиземном море, Алжир принимает незначительное число туристов. В публикации Arab News отмечено, что сектор гостеприимства располагает порядка 127 тыс. коек и требует масштабной модернизации. Наверное, поэтому каждое лето более миллиона алжирцев пересекают границу, чтобы провести отпуск в Тунисе, предпочитая широкий выбор отелей по более доступным ценам.