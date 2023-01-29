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26 минут назад

Алжир упростит въезд для туристов при условии, если они посетят пустыню Сахара

TourDom

Визу можно будет оформить по прибытии.

Алжир упростит въезд для определенной категории туристов
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Власти Алжира анонсировали упрощение правил въезда для иностранцев. По сообщению Arab News, туристы смогут оформить визу по прибытии, но для этого им необходимо воспользоваться услугами аккредитованных туроператоров для приобретения билетов и бронирования отелей. Еще одно обязательное условие – поездка в пустыню Сахара и ее оазисы. При этом полиция будет сопровождать туристические группы в южном регионе.

Новшество, в частности, избавит россиян от необходимости заранее оформлять разрешение в алжирском диппредставительстве. Однако дата вступления в силу нового порядка пока официально не озвучена. Власти Алжира ранее заявляли, что рассчитывают на увеличение количества прямых рейсов из России и расширение географии полетов.

В стране считают, что сокращение бюрократических проволочек привлечет внимание иностранных путешественников. Туризм дает всего 1,5% валового внутреннего продукта, где основу составляет нефтегазовый сектор, а в соседнем Тунисе этот показатель почти в 10 раз выше.

Имеющий 1,2 тыс. км побережья на Средиземном море, Алжир принимает незначительное число туристов. В публикации Arab News отмечено, что сектор гостеприимства располагает порядка 127 тыс. коек и требует масштабной модернизации. Наверное, поэтому каждое лето более миллиона алжирцев пересекают границу, чтобы провести отпуск в Тунисе, предпочитая широкий выбор отелей по более доступным ценам.

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