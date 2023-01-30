Назван способ отличить фейковые отзывы об отелях в интернете

Директор по работе с клиентами платформы отзывов Feefo Ким Берджесс (Kim Burgess) назвала способ отличить фейковые отзывы об отелях в интернете от подлинных. Ее рекомендации публикует Express.

«97 процентов людей читают отзывы перед совершением покупки, и подавляющее большинство британцев не будут бронировать отдых, пока не изучат отзывы других путешественников. Тем не менее фейковые отзывы обманывают людей и выманивают деньги», — предупредила она.

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По словам эксперта, каждый третий отзыв об отеле, размещенный в интернете, является поддельным. Сотрудники мест размещения, например, работники отеля могут сами писать отзывы, чтобы повысить его рейтинг. Кроме того, платформы для отзывов используют мошенники, чтобы обманывать туристов.

«Чтобы убедиться, что ваш отдых удастся и вы выберете лучшее предложение, важно понимать, как не пострадать от встречи с поддельным отзывом. Чтение обзоров на специализированных платформах, где места размещения были проверены, — самый безопасный выбор, — отметила Берджесс. — Открытые платформы с отзывами — это то место, где любой может оставить комментарий, без каких-либо проверок».

Даже туристические объекты с максимальным количеством звезд могут в реальности сильно отличаться от того, что ожидают клиенты, добавила специалист. «Если вы используете открытую платформу для чтения отзывов, следите за восторженными отзывами. К слишком большому количеству хорошего следует относиться с осторожностью», — уточнила она.

Также эксперт порекомендовала путешественникам относиться с недоверием к отзывам, где просто указано «Лучший отель, в котором я когда-либо останавливался» или в которых используются подозрительно похожие формулировки. Это может быть признаком того, что обзоры ненастоящие.

Кроме того, стоит насторожиться, если ни один из отзывов на то или иное место размещения не содержит никаких отрицательных моментов. «Каждый должен быть осторожен с веб-сайтами с большим количеством отзывов, оставленных в один и тот же день, поскольку это, вероятно, способ скрыть негативные комментарии», — заявила директор по работе с клиентами.