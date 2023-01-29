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26 минут назад

Россиянам называли ряд стран, доступных для пляжного отдыха в феврале

runews24.ruиещё 1

В феврале россияне могут посетить некоторые страны, где можно устроить отличный пляжный отдых.

Назван ряд стран, доступных для пляжного отдыха в феврале
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Об этом изданию «Cпорт-Экспресс» рассказал директор одной из сетей автопрокатов в России и за рубежом Дмитрий Матвеев.

По его словам, одна из лучших стран для пляжного отдыха в феврале – это Таиланд. В нём можно находиться без визы на протяжении 45 дней. Отправиться в страну легко, так как из некоторых городов России есть прямые рейсы.

На втором месте – Вьетнам. В этой стране к русским хорошо относятся, торговцы даже могут дать скидку на рынке.

Путешествие на Мальдивы будет дорогостоящим, но если есть возможность, то этот остров точно нужно посетить хоть раз в жизни.

Билеты на Кубу тоже будут дорогими, но зато здесь можно провести без визы почти три месяца. Температура воздуха и воды в феврале составляет +25... +26 градусов.

Также можно посетить Турцию, Египет, Азербайджан, Арабские Эмираты, Африку.

Новости путешествий,Дмитрий Матвеев,
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