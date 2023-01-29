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57 минут назад

Дубай назван лучшим туристическим направлением по версии Tripadvisor

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Дубай второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых востребованных туристических направлений Tripadvisor Travellers’ Choice Awards. Победителей рейтинга выбирают миллионы путешественников со всего мира, которые в течение года оставляют свои отзывы о посещённых туристических направлениях, достопримечательностях и мероприятиях. На сей раз учитывались независимые отзывы, опубликованные в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.

Названо лучшее туристическое направление по версии Tripadvisor
Фото: Be IconBe Icon

Это признание отвечает цели недавно обнародованной экономической программы «D33» по укреплению статуса Дубая как одного из трех лучших направлений в мире для туризма и бизнеса.

Дубай постоянно внедряет законодательные, инфраструктурные и туристические инициативы, чтобы привлечь еще больше гостей со всего мира. Согласно последним данным, опубликованным Департаментом экономики и туризма Дубая, в период с января по ноябрь 2022 года город принял 12,82 миллиона международных туристов, что значительно превышает 6,02 миллиона гостей за соответствующий отрезок времени в 2021 году. Также за этот 11-месячный период открылись 794 гостиничных заведения с более чем 145 098 номерами, обеспечив уровень заполняемости 73%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

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