Названо лучшее туристическое направление по версии Tripadvisor

Дубай второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых востребованных туристических направлений Tripadvisor Travellers’ Choice Awards. Победителей рейтинга выбирают миллионы путешественников со всего мира, которые в течение года оставляют свои отзывы о посещённых туристических направлениях, достопримечательностях и мероприятиях. На сей раз учитывались независимые отзывы, опубликованные в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.

Фото: Be Icon Be Icon

Это признание отвечает цели недавно обнародованной экономической программы «D33» по укреплению статуса Дубая как одного из трех лучших направлений в мире для туризма и бизнеса.