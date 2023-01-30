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2 часа назад

Продажа билетов на поезда между Москвой и Крымом возобновлена

TourDomиещё 1

Открыта продажа билетов на поезда между Москвой и Крымом. Об этом перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил в своем телеграм-канале. Ранее реализацию проездных документов приостановили из-за корректировки расписания в связи с ремонтом железнодорожного полотна.

Продажа билетов на поезда между Москвой и Крымом возобновлена
Фото: TourDomTourDom

График движения поменялся только на участке между Москвой и Рязанью. В частности, изменилось время отправления поездов из столицы в Крым, несущественно сдвинулось время прибытия в Москву при движении с полуострова. Помимо этого, для некоторых составов скорректировали время проезда станции Рязань.

Поезд № 27/28, следующий из Москвы в Симферополь, будет уходить из столицы на 1,5 часа раньше расписания (в 7:10 мск) в следующие даты: с 27 по 28 апреля, с 2 по 5 мая, с 10 по 19 и с 22 по 30 мая.

Сейчас глубина продаж на этот и другие поезда составляет 90 суток. Билеты на май купить пока нельзя, однако можно уже бронировать популярные даты в конце апреля. В плацкарте поезда Москва – Симферополь вечером 29 апреля можно уехать по цене от 4 тыс. руб. Цена купе составит минимум 5,3 тыс. руб.

Проезд из Москвы в Севастополь в тот же день обойдется минимум в 4,4 тыс. руб., если выбрать плацкарт, и 5,8 тыс. – если купе.

Желающие также могут приобрести билеты на поезда № 91/92 сообщением Москва – Севастополь, № 173/174, который идет из Москвы в Евпаторию.

В компании пообещали дать клиентам дополнительную информацию о том, когда начнется продажа билетов на некоторые даты на поезд № 165/166, курсирующий между Москвой и Симферополем, и на поезда, идущие на полуостров из Санкт-Петербурга.

В декабре прошлого года Федеральная пассажирская компания (входит в РЖД) сообщила о повышении стоимости билетов в купе, СВ и вагонах класса люкс. Согласно заявлению цену проездных документов планировалось увеличить более чем на 8%.

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