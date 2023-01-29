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28 минут назад

Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Говорит Москва

Она была приостановлена 10 января. Пекин прекратил выдачу виз японцам в ответ на решение Токио с 30 декабря обязать всех прибывающих из Китая туристов проходить тестирование на COVID-19. Тогда в МИДе Японии сообщили, что все рейсы из КНР будут принимать только четыре аэропорта страны — Нарита, Ханэда, Кансай и Тюбу.

Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. Тем, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, больше не придётся находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.

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