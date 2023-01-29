Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Она была приостановлена 10 января. Пекин прекратил выдачу виз японцам в ответ на решение Токио с 30 декабря обязать всех прибывающих из Китая туристов проходить тестирование на COVID-19. Тогда в МИДе Японии сообщили, что все рейсы из КНР будут принимать только четыре аэропорта страны — Нарита, Ханэда, Кансай и Тюбу.
В декабре 2022 года на фоне массовых протестов власти Китая ослабили коронавирусные ограничения. Тем, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, больше не придётся находиться в карантинных центрах на период лечения. С 8 января в КНР отменили пятидневный карантин для путешественников.