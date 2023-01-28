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18 минут назад

Ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде

Lenta.ru

Британские ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде. Об этом сообщает WebMD.

Ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британский кардиолог Джеймс Олдман рассказал, что в ходе исследования была обнаружена связь между плаванием на открытой воде и отеком легких, при котором в воздушных мешках органа скапливается жидкость. Ученые определяют это состояние как иммерсионный отек легких или отек, вызванный плаванием.

Ученых выяснили, что один-два процента пловцов на открытой воде может пострадать от внезапного отека легких во время заплыва. Отмечается, что факторами риска являются пожилой возраст, большие расстояния, холодная вода, женский пол, высокое кровяное давление и болезни сердца. При этом возникновение отека не зависит от физической формы человека.

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