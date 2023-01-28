Британские ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде. Об этом сообщает WebMD.

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Британский кардиолог Джеймс Олдман рассказал, что в ходе исследования была обнаружена связь между плаванием на открытой воде и отеком легких, при котором в воздушных мешках органа скапливается жидкость. Ученые определяют это состояние как иммерсионный отек легких или отек, вызванный плаванием.