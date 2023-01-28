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57 минут назад

Туристы назвали Бангкок самым разочаровывающим городом на планете

Слово и Дело

Более 16% туристов из разных стран мира разочаровались в Бангкоке после первой поездки в Таиланд. На это указали результаты исследования, составленного британскими специалистами, сообщает издание Independent.

Туристы назвали самый разочаровывающий город на планете
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Аналитики подробно проанализировали обзоры, оставленные пользователями Сети о различных популярных туристических городах. Согласно полученным ими данным, лидером рейтинга направлений, принесших путешественникам больше всего разочарований, стал Бангкок. При этом подчеркивается, что самой разочаровывающей достопримечательностью столицы Таиланда стала улица Каосан.

В рейтинг также вошла турецкая Анталья. Поездкой в этот город также разочаровались примерно 16% путешественников. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Сингапур. Он не понравился 15,8% туристов.

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