Туристы назвали самый разочаровывающий город на планете

Более 16% туристов из разных стран мира разочаровались в Бангкоке после первой поездки в Таиланд. На это указали результаты исследования, составленного британскими специалистами, сообщает издание Independent.

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Аналитики подробно проанализировали обзоры, оставленные пользователями Сети о различных популярных туристических городах. Согласно полученным ими данным, лидером рейтинга направлений, принесших путешественникам больше всего разочарований, стал Бангкок. При этом подчеркивается, что самой разочаровывающей достопримечательностью столицы Таиланда стала улица Каосан.