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1 час назад

Туристические визы в Китай россиянам пока не выдают

TourDom

Корреспондент TourDom.ru попытался уточнить информацию по поводу туристических виз в посольстве КНР в Москве, и оказалось, что дозвониться туда – тот еще квест. Если набирать номер в первой половине дня, то по консульским вопросам робот рекомендует связываться с 15:30 до 18:00. Но в указанный промежуток говорят, что ответить никто не может, так как время нерабочее.

Туристические визы в Китай россиянам пока не выдают
Фото: tourdom.rutourdom.ru

О том, что такая проблема есть, можно судить еще и по комментариям в Яндексе. Приведем пример одного из них: «Ребята, как дозвониться? Бот говорит, что неприемное время, хотя работают с 15:30 до 18:00».

На сайте посольства никаких обновлений по поводу возобновления приема документов на туристические визы нет. Хотя еще на прошлой неделе СМИ сообщали, ссылаясь на посла республики в РФ Чжана Ханьхуэйя, что ограничения сняты и проблем быть не должно.

По словам подписчика телеграм-канала «Крыша ТурДома», в иркутском консульстве пока что принимают документы на все визы, кроме туристических.

Китай открыл свои границы 8 января – гражданам КНР разрешили выезжать в качестве туристов за пределы республики. Ожидается, что организованные группы могут приехать в Россию уже в феврале, но конкретики в этом вопросе нет, а некоторые туроператоры настроены скептически.

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