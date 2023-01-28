Туристические визы в Китай россиянам пока не выдают

Корреспондент TourDom.ru попытался уточнить информацию по поводу туристических виз в посольстве КНР в Москве, и оказалось, что дозвониться туда – тот еще квест. Если набирать номер в первой половине дня, то по консульским вопросам робот рекомендует связываться с 15:30 до 18:00. Но в указанный промежуток говорят, что ответить никто не может, так как время нерабочее.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

О том, что такая проблема есть, можно судить еще и по комментариям в Яндексе. Приведем пример одного из них: «Ребята, как дозвониться? Бот говорит, что неприемное время, хотя работают с 15:30 до 18:00».

На сайте посольства никаких обновлений по поводу возобновления приема документов на туристические визы нет. Хотя еще на прошлой неделе СМИ сообщали, ссылаясь на посла республики в РФ Чжана Ханьхуэйя, что ограничения сняты и проблем быть не должно.

По словам подписчика телеграм-канала «Крыша ТурДома», в иркутском консульстве пока что принимают документы на все визы, кроме туристических.