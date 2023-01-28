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8 минут назад

Ливан работает над запуском прямого авиасообщения с Россией

Газета.Ru

Посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар сообщил, что власти республики и России работают над запуском прямого авиасообщения между двумя странами, которое было прервано из-за санкций Запада, передает ТАСС.

Ливан работает над запуском прямого авиасообщения с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он обратил внимание, что сегодня в Бейрут россияне могут добраться только стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле или в ряде стран Персидского залива, к примеру, ОАЭ, Бахрейн, Катар.

«К сожалению, с началом специальной военной операции России и с введением Западом антироссийских санкций у нас нет прямых перелетов. Но мы с коллегами из российского правительства работаем над тем, чтобы найти способ возобновить прямые рейсы между странами», — сказал дипломат.

При этом он указал, что не может назвать конкретные сроки, когда это может произойти.

Также посол заявил, что Бейрут приветствует российских туристов в Ливане, отметив, что в стране проживает огромная российская община. По его словам, между двумя странами «очень много общих ценностей, традиций».

«Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое. Поэтому уверен, что российским туристам очень понравится в Ливане, поскольку Ливан, хоть и маленькая, но очень богатая своим разнообразием страна. У нас нет пустынь, но есть горы, горнолыжные курорты, отличные пляжи», — добавил дипломат.

Новости путешествий,Правительство РФ,
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