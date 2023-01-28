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9 минут назад

Раскрыт лучший способ быстро познакомиться с новым городом

Мослента

Лучший способ быстро познакомиться с новым городом раскрыл в интервью «Мосленте» ведущий проекта «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов. Он считает, что это можно сделать благодаря простой прогулке.

Раскрыт лучший способ быстро познакомиться с новым городом
Фото: МослентаМослента

«Первым делом я выхожу из гостиницы или места, где я остановился, и отправляюсь на прогулку. Брожу по городу без навигатора часа четыре. Это важно, чтобы прочувствовать атмосферу. По мне так лучшего способа понять, как устроена жизнь, еще не придумали», — поделился он.

Самое интересное, по мнению Кривцова, найти места, нетипичные для туриста. Телеведущий считает, что именно в таких заведениях все самое вкусное и дешевое. Обычные прогулки, добавил он, помогают также знакомиться с людьми, которые могут показать непопулярные, но интересные места в городе.

Новости путешествий,Евгений Кривцов,Первый канал,
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