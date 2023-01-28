Раскрыт лучший способ быстро познакомиться с новым городом

«Первым делом я выхожу из гостиницы или места, где я остановился, и отправляюсь на прогулку. Брожу по городу без навигатора часа четыре. Это важно, чтобы прочувствовать атмосферу. По мне так лучшего способа понять, как устроена жизнь, еще не придумали», — поделился он.