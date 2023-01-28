Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Билеты на Мальдивы на февральских каникулах стоят дешевле, чем в Пхукет

TourDom

Специалисты обращают внимание, что на некоторые даты стоимость перелета из Москвы до Мале на 10–15% ниже, чем до Пхукета. Корреспондент TourDom.ru посмотрел цены на рейсы в февральские каникулы и на март.

Билеты на Мальдивы на февральских каникулах стоят дешевле, чем в Пхукет
Фото: TourDomTourDom

В феврале выбрали вылет 18-го числа туда и 27-го обратно. Самые бюджетные предложения по Пхукету в свободной продаже у «Аэрофлота». 10-часовой перелет на Boeing 777 обойдется в 141 тыс. руб. с багажом на одного пассажира. Кресла на рейсах нацпера в Мале на эти же даты с багажом стоят 124,5 тыс. руб. Разница составляет почти 12%.

В марте тенденция не меняется. Перевозчик тот же. Билеты на рейс до Мальдив туда-обратно 4 и 12 марта с захватом праздника стоят 73,6 тыс. руб. Пхукет в эти же даты выходит дороже на 22% – 94,5 тыс. руб.

При этом в Таиланд дорожает не только перелет, но и вообще стоимость туров. Некоторые агенты связывают это с открытием Китая, другие говорят именно об ограниченной перевозке.

Новости путешествий,Boeing,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители