Билеты на Мальдивы на февральских каникулах стоят дешевле, чем в Пхукет

Специалисты обращают внимание, что на некоторые даты стоимость перелета из Москвы до Мале на 10–15% ниже, чем до Пхукета. Корреспондент TourDom.ru посмотрел цены на рейсы в февральские каникулы и на март.

Фото: TourDom TourDom

В феврале выбрали вылет 18-го числа туда и 27-го обратно. Самые бюджетные предложения по Пхукету в свободной продаже у «Аэрофлота». 10-часовой перелет на Boeing 777 обойдется в 141 тыс. руб. с багажом на одного пассажира. Кресла на рейсах нацпера в Мале на эти же даты с багажом стоят 124,5 тыс. руб. Разница составляет почти 12%.

В марте тенденция не меняется. Перевозчик тот же. Билеты на рейс до Мальдив туда-обратно 4 и 12 марта с захватом праздника стоят 73,6 тыс. руб. Пхукет в эти же даты выходит дороже на 22% – 94,5 тыс. руб.