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50 минут назад

Тревел-журналист поделился воспоминаниями об автостопе в Европе

Мослента

Воспоминаниями об автостопе в Европе поделился с «Мослентой» тревел-журналист, автор и ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов.

Тревел-журналист поделился воспоминаниями об автостопе в Европе
Фото: МослентаМослента

«Однажды я решил автостопом добраться из Франции до Голландии. В принципе, у меня это получилось, просто по дороге возникли некоторые сложности», — рассказал он.

Из Парижа Кривцов доехал до Лилля, там его согласился повезти дальше дружелюбный на вид водитель грузовика. «Мы добрались до Бельгии, заехали в какой-то приграничный городок, и водитель говорит: "Сейчас машину поменяем и поедем дальше"», — продолжил он свой рассказ.

По словам путешественника, мужчины пересели в авто, «похожее на наш каблучок, где сзади ничего нет, кроме жестяного пола». «Мы выехали на трассу, и тут водитель поворачивается ко мне и говорит: "Братишка, ты должен заплатить 150 евро, чтобы доехать до пункта назначения". Я, естественно, сильно возмутился и начал ругаться, причем довольно жестко», — поделился собеседник «Мосленты».

В итоге машина остановилась на светофоре, Кривцов открыл заднюю дверь и вышел «в никуда». Около четырех часов после этого он шел по пустой ночной дороге. Лишь спустя это время ему удалось поймать еще одну машину и доехать до хостела.

«Автостоп — это отдельная романтика. Не рекомендовал бы одиноким девушкам путешествовать таким способом, если, конечно, у них нет цели найти приключения на свои филейные части. Никогда не знаешь, на кого нарвешься в этот раз», — поделился опытом Кривцов.

Новости путешествий,Евгений Кривцов,Первый канал,
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