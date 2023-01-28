Emirates возобновляет рейсы в Пекин и Шанхай

Авиакомпания Emirates сообщила о возобновлении рейсов из ОАЭ в Пекин и Шанхай. Также перевозчик начнет чаще летать в Гуанчжоу и Гонконг. В итоге уже в марте Emirates планирует дорастить количество рейсов из Дубая в Китай до 38 в неделю.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В Шанхай из ОАЭ Emirates летает дважды в неделю с остановкой в Бангкоке по вторникам и по пятницам. С 2 февраля рейсы заявлены еще по четвергам и воскресеньям.

С 1 марта маршрут станет безостановочным и будет длиться 8 часов туда и 10 часов обратно. Стоимость кресел с вылетом 24 февраля и 7 марта составит около 120 тыс. руб.

На маршрут в Пекин поставят Boeing 777 в трехклассной компоновке. Первый рейс должен отправиться 15 марта. Вылеты будут ежедневными. Кресла на борту туда-обратно стоят около 158 тыс. руб.

С 1 февраля в Гуанчжоу Emirates будет летать ежедневно и без технических посадок в Бангкоке, хотя до этого рейсы выполнялись 4 раза в неделю. А с 29 марта 2023-го перевозчик откроет второй прямой ежедневный рейс в Гонконг.

Ранее TourDom.ru писал, что одной из первых авиакомпаний, возобновивших полеты в Китай после открытия его границ, стала Turkish Airlines. Перевозчик поставил по два рейса в неделю в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу из Стамбула.

Также вчера «Аэрофлот» сообщил, что c 15 февраля начинает полеты в новый аэропорт Пекина Дасин. Частота регулярных рейсов в столицу КНР увеличится до 3 раз в неделю.