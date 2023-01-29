В Red Wings пообещали туристам устранить сбой в расписании

Турагенты и пассажиры авиакомпании Red Wings сообщили TourDom.ru о сбое в расписании. По информации одного из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», его клиенты не смогли вылететь из Хургады в Москву (Домодедово) вчера в 23:55 на рейсе WZ 4692. Пассажирам сказали, что самолет сломался, и разместили в отелях. Сегодня после обеда их снова доставили в аэропорт, но когда туристы вернутся в Москву, неизвестно. Время вылета несколько раз переносили. «Нам ничего не объясняют, представителя авиакомпании нет! Переночевали в отеле и снова сидим в аэропорту, ждём», – написала туристка в комментариях.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Параллельно был задержан вылет еще одного рейса из Хургады WZ 3024 в подмосковный Жуковский. Отправление перенесли с 18:00 29 января на 2 часа ночи понедельника. Прибытие, соответственно, отложили тоже на 8 часов: с 01:30 на 09:20 утра.

Видео дня

«Ждём, дети спят на полу. Рейс перенесли на 2 ночи, и то не факт», – пишут туристы.

Судя по фотографиям и видео, которыми они делятся, изначально и этой информации у них не было: пассажиров привезли в аэропорт, но не пропускали к стойкам регистрации, из-за чего собралась толпа.

Еще одна задержка у Red Wings произошла уже в Домодедово. На 7 часов задерживается отправление рейса WZ 3077 в Хамбантоту (Шри-Ланка). По расписанию он должен был вылететь в 22:00, за несколько часов туристов предупредили, что рейс перенесен на 5 утра. По информации турагентств, некоторые пассажиры уже успели приехать в Домодедово и сейчас находятся там и не понимают, что им делать. Отложен и вылет из аэропорта на Шри-Ланке.

Представители авиакомпании, в свою очередь, принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и пообещали максимально ускорить отправку рейсов. Что стало причиной сбоя, авиакомпания не сообщила. По словам одного из специалистов, это нормальная практика, в технические подробности обычно пассажиров не посвящают:

«Если им сказать, то они потом отказываются лететь».