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1 час назад

Близящиеся длинные выходные спровоцировали в России рост спроса на туры

РИА "ФедералПресс"

Длинные выходные, приуроченные к 23 Февраля, многие россияне планируют провести вне дома. Большинство намерены отправиться в другие города РФ, а часть граждан поедет отдыхать за рубеж.

Длинные выходные спровоцировали в России рост спроса на туры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Благодаря февральским праздникам, которые продлятся с 23 по 26 февраля, спрос на организованные туры вырос на 60 %.

«В некоторых направлениях места на чартерных рейсах и в наиболее популярных отелях уже проданы», – рассказала сотрудник «Интуриста» Дарья Домостроева.

Многие запланировали отправиться к месту отдыха самостоятельно.

«Яндекс.Путешествия» посчитали, что число перелетов внутри России на праздничные дни в 1,6 раза превысит показатели прошлого года, а за рубеж – в 3 раза.

Большинство российских туристов решили провести февральские выходные в пределах страны – это 23,6 % продаж организованных туров.

По данным сервиса Travelata.ru, чек на отдых в России вырос до 50,8 тысячи рублей, то есть на 35 % год к году. В основном россияне едут на горнолыжные курорты, в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Кавминводы и Подмосковье.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Таиланд, ОАЭ и Турция. Средний чек на такие путешествия за год вырос на 39–69 %.

Самостоятельно туристы отправятся в Стамбул, Дубай, Ереван, Минск и Астану.

Новости путешествий,Дарья Домостроева,
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