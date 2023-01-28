Путевки в Египет из РФ на праздники за год подорожали на 70%

За год цены на путевки в Египет в среднем выросли на 70%, в результате это туристическое направление потеряло позиции востребованного курорта у россиян на февральские праздники и к настоящему моменту занимает лишь пятую строчку в рейтинге самых популярных стран, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru.

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"Египет сильно потерял позиции. Это произошло в основном из-за стремительного роста цен. Средний чек на данном направлении вырос почти на 70% за год", - рассказал агентству глава по маркетингу интернет-магазина Олег Козырев.

По словам специалиста, в настоящее время Египет занимает лишь пятую строчку в топе с долей бронирования 15% и средним чеком в 161 тысячу рублей.

В прошлом году эта страна была лидером и февральские праздники там отпраздновали 35% российских туристов.