Горнолыжные курорты в Альпах оказались под угрозой закрытия

Альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия из-за отсутствия снега, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт во Франции в январе погода была настолько теплой, что невозможно было использовать даже искусственный снег, впервые в зимний сезон открылись веломаршруты, и в итоге в пиковый сезон на Рождество он закрылся.

Директор Alpe du Grand Serre Эрик Новак отметил, что недостаточно поддерживать работу станции, обострились финансовые риски, которые курорт, зависящий от снега в горах, испытывает уже многие годы.

Для решения проблемы планируется перенести лыжную базу выше, построить искусственное озеро для производства снега и увеличить количество велосипедных и пеших туристических маршрутов для круглогодичной работы.