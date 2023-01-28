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51 минуту назад

«Аэроэкспресс» изменил график поездов в Шереметьево и Внуково

Мир24

С 27 января по 28 февраля «Аэроэкспресс» изменяет график поездов и отменяет ряд рейсов на направлениях Шереметьево и Внуково, заявили в компании.

«Аэроэкспресс» изменил график поездов в Шереметьево и Внуково
Фото: Мир24Мир24

«Направление Шереметьево: изменение расписания и отмена некоторых рейсов с 27 по 31 января, а также с 1 по 28 февраля 2023 года», – сказано в сообщении.

Во Внуково на эти же даты меняется расписание поездов и отменяются некоторые рейсы.

«Аэроэкспресс» просит клиентов проверять данные о рейсах на своем сайте.

17 и 18 декабря из-за плановых работ на железной дороге отменяли часть рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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