«Аэроэкспресс» изменил график поездов в Шереметьево и Внуково

С 27 января по 28 февраля «Аэроэкспресс» изменяет график поездов и отменяет ряд рейсов на направлениях Шереметьево и Внуково, заявили в компании.
«Направление Шереметьево: изменение расписания и отмена некоторых рейсов с 27 по 31 января, а также с 1 по 28 февраля 2023 года», – сказано в сообщении.
Во Внуково на эти же даты меняется расписание поездов и отменяются некоторые рейсы.
«Аэроэкспресс» просит клиентов проверять данные о рейсах на своем сайте.
17 и 18 декабря из-за плановых работ на железной дороге отменяли часть рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково.