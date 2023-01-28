Туристов предупредили об экстремальной погоде в Исландии

Экстремальные погодные условия могут повлиять на полеты в аэропорт Кефлавик и из него, а также в некоторые региональные аэропорты Исландии. По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы, 27 января 2023 года, ожидается сильный ветер и снег.

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Метеорологическое управление Исландии (IMO) прогнозирует на ближайшие дни мокрый снег с плохой видимостью, который может создать трудности на дорогах, особенно в горах.

При этом, накануне в западной и южной частях Исландии весь день шел сильный дождь, а температура по всей стране была низкой.

«Пассажирам рекомендуется проверять время вылета на веб-сайте аэропорта Кефлавик и на официальных сайтах авиакомпаний. Также рекомендуется следить за новостями о дорожных условиях, а также за сводками погоды и прогнозами на веб-сайте метеорологических служб Исландии”, - говорится в заявлении метеорологов.

Аналогичное предупреждение было сделано 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года — на большей части Исландии ожидались снежные ливни, а на южном побережье не прекращяясьи шел сильный снег. В Рейкьявике столбики термометров опустились до минус 13 градусов.

А чуть ранее, 20 декабря, 52 рейса из 70 запланированных на прибытие, а также 63 вылетающих рейса в исландском аэропорту Кефлавик были отменены из-за суровых погодных условий в стране.

В тот же день дорога Рейкьянесбраут, соединяющая Кефлавик с Рейкьявиком, была закрыта, что сделало невозможным для многих путешественников добраться до аэропорта или покинуть его.

Путешественники, которые должны вылететь, но не смогут этого сделать из-за отмененных рейсов, имеют право на компенсацию за проживание в любом отеле на выбор в размере до 150 евро.