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19 минут назад

Туристы отсудили у ж/д перевозчика 220 тыс. руб. за медленный поезд и последующее опоздание на авиарейс

TourDom

Суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») более 200 тыс. руб. в пользу пассажиров, опоздавших на авиарейс из-за существенной задержки поезда. Об этом сообщает портал Восток-Телеинформ со ссылкой на Роспотребнадзор по Республике Бурятия.

Туристы отсудили у ж/д перевозчика 220 тыс. руб. за медленный поезд
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Уточняется, что в июле 2022 года туристы планировали доехать из Улан-Удэ до аэропорта Красноярска по железной дороге, чтобы дальше вылететь в Сочи. Согласно расписанию, состав должен был прибыть в пункт назначения утром 13-го числа, однако опоздал на 6 часов. Вследствие этого, пассажиры не успели на рейс до курорта и понесли убытки.

Туристы обратились в АО «ФПК» с требованием о возмещении потерянных за авиабилеты средств, однако получили отказ. Следующим шагом стал поход в Роспотребнадзор с сообщением о нарушении прав потребителя и подача искового заявления на ж/д перевозчика.

При рассмотрении дела суд встал на сторону пассажиров и в январе 2023 года вынес решение взыскать с АО «Федеральная пассажирская компания» 220 тыс. руб. в пользу истцов. Сумма включает возмещение возникших убытков, неустойку и компенсацию морального вреда. В законную силу постановление пока не вступило.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,Роспотребнадзор,РЖД,
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