Туристы отсудили у ж/д перевозчика 220 тыс. руб. за медленный поезд

Суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД») более 200 тыс. руб. в пользу пассажиров, опоздавших на авиарейс из-за существенной задержки поезда. Об этом сообщает портал Восток-Телеинформ со ссылкой на Роспотребнадзор по Республике Бурятия.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Уточняется, что в июле 2022 года туристы планировали доехать из Улан-Удэ до аэропорта Красноярска по железной дороге, чтобы дальше вылететь в Сочи. Согласно расписанию, состав должен был прибыть в пункт назначения утром 13-го числа, однако опоздал на 6 часов. Вследствие этого, пассажиры не успели на рейс до курорта и понесли убытки.

Туристы обратились в АО «ФПК» с требованием о возмещении потерянных за авиабилеты средств, однако получили отказ. Следующим шагом стал поход в Роспотребнадзор с сообщением о нарушении прав потребителя и подача искового заявления на ж/д перевозчика.