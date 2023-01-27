Турист гулял по Таиланду и внезапно провалился под землю

Турист из Китая провалился под землю во время прогулки в Таиланде. Об этом пишет The Thaiger.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел в городе Самутпракан, расположенном неподалеку от Бангкока. По данным издания, асфальт над водостоком внезапно разрушился под ногами мужчины, и тот упал в образовавшуюся яму.

Отмечается, что путешественник отделался незначительными травмами. Местные жители призвали соответствующие ведомства устранить проблему в городе.