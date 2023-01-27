Турист гулял по Таиланду и внезапно провалился под землю

Турист из Китая провалился под землю во время прогулки в Таиланде. Об этом пишет The Thaiger.
Инцидент произошел в городе Самутпракан, расположенном неподалеку от Бангкока. По данным издания, асфальт над водостоком внезапно разрушился под ногами мужчины, и тот упал в образовавшуюся яму.
Отмечается, что путешественник отделался незначительными травмами. Местные жители призвали соответствующие ведомства устранить проблему в городе.
Ранее в июле туристка из Австралии едва не погибла в Новой Зеландии после падения в геотермальную воронку, которая внезапно возникла посреди дороги. Сообщалось, что путешественница получила серьезные травмы.