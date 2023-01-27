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17 минут назад

Главный курорт Таиланда готовят к приему десятков миллионов туристов

TourDom

Аэропорт У-Тапао под Паттайей станет авиахабом и будет принимать до 60 млн пассажиров в год, сообщили тайские СМИ. По словам представителя правительства Таиланда Типанана Сиричаны, реконструкция начнется уже в конце января.

Главный курорт Таиланда готовят к приему десятков миллионов туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Инвестиционный план стоимостью почти 9 млрд долларов реализуют на государственно-частной основе. Запланировано построить две взлетно-посадочные полосы, способные принимать самолеты любых типов. Сопутствующая инфраструктура позволит обслуживать до 70 бортов в час.

Новый третий по счету пассажирский терминал получит современное технологическое обеспечение, включая системы самостоятельной регистрации и сдачи багажа. В единый комплекс новой застройки входят гостиницы, торговые центры, жилые комплексы, и куда же без бизнес-парка, офисных комплексов и выставочных центров.

Проект рассчитан на четыре фазы, первая будет завершена уже в следующем году. На этой стадии пассажиропоток доведут до 16 млн человек, авиаперрон сможет вместить 60 самолетов. Высокоскоростная железная дорога свяжет авиахаб с аэропортами Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке.

В настоящее время аэропорт У-Тапао способен обслуживать до 5 млн человек в год. Сюда прибывает полтора десятка регулярных рейсов, а также чартеры с туристами, в том числе из нескольких российских городов. Для удобства доставки пассажиров на курорты Паттайи построена скоростная автотрасса. От авиагавани до города немногим более 30 км.

Власти страны ожидают, что реализация проекта будет иметь большой экономический эффект и придаст ускорение развитию туристической инфраструктуры в регионе.

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