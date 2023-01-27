Главный курорт Таиланда готовят к приему десятков миллионов туристов

Аэропорт У-Тапао под Паттайей станет авиахабом и будет принимать до 60 млн пассажиров в год, сообщили тайские СМИ. По словам представителя правительства Таиланда Типанана Сиричаны, реконструкция начнется уже в конце января.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Инвестиционный план стоимостью почти 9 млрд долларов реализуют на государственно-частной основе. Запланировано построить две взлетно-посадочные полосы, способные принимать самолеты любых типов. Сопутствующая инфраструктура позволит обслуживать до 70 бортов в час.

Новый третий по счету пассажирский терминал получит современное технологическое обеспечение, включая системы самостоятельной регистрации и сдачи багажа. В единый комплекс новой застройки входят гостиницы, торговые центры, жилые комплексы, и куда же без бизнес-парка, офисных комплексов и выставочных центров.

Проект рассчитан на четыре фазы, первая будет завершена уже в следующем году. На этой стадии пассажиропоток доведут до 16 млн человек, авиаперрон сможет вместить 60 самолетов. Высокоскоростная железная дорога свяжет авиахаб с аэропортами Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке.

В настоящее время аэропорт У-Тапао способен обслуживать до 5 млн человек в год. Сюда прибывает полтора десятка регулярных рейсов, а также чартеры с туристами, в том числе из нескольких российских городов. Для удобства доставки пассажиров на курорты Паттайи построена скоростная автотрасса. От авиагавани до города немногим более 30 км.