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10 минут назад

Россиянам предсказали максимально низкие цены на отдых в ОАЭ

Lenta.ru

Российским туристам предсказали максимально низкие цены на туры в ОАЭ — до 10 февраля в популярной пляжной стране можно отдохнуть примерно за 40 тысяч рублей на человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам предсказали максимально низкие цены на отдых в ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, Space Travel предлагает россиянам недельную путевку в Дубай с вылетом из Москвы 29 января на рейсе авиакомпании Flydubai за 39,9 тысячи рублей на человека. В стоимость тура, помимо перелета и проживания в отеле, включены багаж до 20 килограммов, медицинская страховка и трансфер.

Недельные турпакеты с вылетом 29 января из Москвы в Дубай Emirates обойдутся отдыхающим дороже — в 55,8 тысячи рублей на человека. В эту цену входят проживание в отеле на завтраках, медстраховка, трансфер и сам перелет с горячим питанием на борту. Туристы также смогут взять в путешествие 30-килограммовый багаж.

Более того, россиянам, купившим путевку с перелетом Emirates, авиакомпания дарит бесплатное посещение трех достопримечательностей в Дубае.

При этом специалисты уже сейчас прогнозируют, что к концу февраля туры в ОАЭ минимум на 10–20 процентов дороже, чем в начале месяца. А с 23 февраля по 8 марта стоит ожидать рост стоимости туров до 30–40 процентов. «Дорожают не только авиабилеты, но и отели», — пояснили они.

Новости путешествий,Emirates,Ассоциация туроператоров России,
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