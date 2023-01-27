Под Калининградом вновь откроют горнолыжный комплекс

"У нас, конечно, трудно говорить о горнолыжном комплексе, когда в январе на улице нет снега, и стоит плюсовая температура. Но есть давнишняя история, когда в районе местности Малые Бобры был открыт такой объект. Сейчас его пытается восстановить инвестор, который выкупил землю и старые строения", — сказал он.