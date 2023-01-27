Под Калининградом вновь откроют горнолыжный комплекс

В настоящее время его пытается восстановить инвестор, который выкупил землю и старые строения"
В Калининградской области начался новый проект по созданию горнолыжного комплекса. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в прямом эфире видеотрансляции в социальной сети "ВКонтакте".
"У нас, конечно, трудно говорить о горнолыжном комплексе, когда в январе на улице нет снега, и стоит плюсовая температура. Но есть давнишняя история, когда в районе местности Малые Бобры был открыт такой объект. Сейчас его пытается восстановить инвестор, который выкупил землю и старые строения", — сказал он.
Проект будет включать в себя строительство лыжных, роллерных трасс, склона для детей на ватрушках, кемпинга и отеля, сообщили в региональной Ассоциации индустрии гостеприимства агентству "Интерфакс".
В 2008 году впервые открылся горнолыжный комплекс в Малых Бобрах. Однако он был закрыт после нескольких лет эксплуатации. Комплекс располагается в Озерском районе, и это единственное место в Калининградской области, где, используя рельеф и высоты холмистой местности, можно заниматься зимними видами спорта.
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