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24 минуты назад

Россияне резко заинтересовались поездками в Китай

Lenta.ru

Большинство россиян (77 процентов) признались в желании посетить Китай. Об этом стало из результатов опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россияне резко заинтересовались поездками в Китай
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным аналитиков, на фоне ослабления введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, путешественники резко захотели отправиться в Китай — 86 процентов из них планируют сделать это с туристическими целями. Треть заинтересованных в поездке желают поехать в Поднебесную на шоппинг, а каждый четвертый мечтает продегустировать традиционную китайскую кухню.

Еще 14 процентов респондентов проявляют интерес к местной медицине, а семь процентов признались, что отправились бы за оптовыми покупками. При этом 29 процентов опрошенных желают спланировать поездку самостоятельно, а 71 процент воспользуются помощью турагентства. Среди самых популярных направлений: Пекин (56 процентов голосов), Шанхай (45 процентов) и Гонконг (40 процентов).

Отмечалось, что 18 процентов участников опроса уже ранее посещали Китай, 40 процентов из них — более одного раза. Также сообщалось, что 32 процента россиян приезжали в страну в среднем на неделю, а жители Дальнего Востока — на выходные (36 процентов).

Новости путешествий,МТС,
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