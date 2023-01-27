В Казахстане ввели туристический сбор для иностранцев

Власти Казахстана с января ввели для иностранных граждан туристический взнос Bed Tax (гостиничный сбор). Об этом сообщил в пятницу вице-министр культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев на коллегии министерства.

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"С начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься Bed Tax. Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. Уже более 30 городов и районов утвердили свои ставки", - рассказал Еркинбаев.

Он отметил, что ставка туристического взноса, которую утверждает местный представительный орган, должна быть не менее 1% от стоимости гостиничного номера. По словам вице-министра, для эффективного мониторинга поступающих средств министерством финансов республики разработан отдельный код бюджетной классификации. Местные представительные органы смогут отслеживать, какое количество денег имеет администрация региона от поступивших туристических взносов.

"Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге (более $5,4 млн - прим. ТАСС). У регионов появится альтернативный источник финансирования на развитие туризма, проведение мероприятий, строительство инфраструктуры", - пояснил Еркинбаев.