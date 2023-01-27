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51 минуту назад

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров в Таиланд по одной причине

Lenta.ru

Российские туроператоры посоветовали путешественникам поторопиться с покупкой туров в Таиланд. Об этом сообщил информационный портал TourDom.

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров в Таиланд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, одной из основных причин, по которой россиянам порекомендовали не затягивать с планированием отдыха, стала тенденция к резкому подорожанию путевок в королевство. «Кто рассматривает для своего отдыха Таиланд, расстрою вас, наверное. К сожалению, в королевстве выросли цены, потому что туда сейчас летят китайцы. Представляете, они три года никуда не ездили! Сейчас у них появилась возможность, и Таиланд дорожает на глазах», — заявила руководитель турагентства «Про тур» Анна Прохорова.

Слова коллеги подтвердили и другие представители туротрасли, уточнив, что рост стоимости путевок в Таиланд был отмечен еще до открытия границ КНР, однако в настоящее время действительно заметен скачок цен. «Вчера у всех туроператоров за два часа с 12:00 цены выросли в среднем на 20-25 тысяч, и многие отели встали "в стоп". Это по Паттайе», — отметила одна из участниц сообщества для турагентов «Крыша ТурДома В2В».

Ранее стало известно, что власти Таиланда планируют создать как минимум по одному центру вакцинации от COVID-19 для иностранных туристов в каждой провинции страны. Программа по вакцинации для иностранных путешественников уже запущена в институтах по контролю и профилактике заболеваний в Бангкоке, Чиангмае, а также в провинциях Чонбури и Сонгкхла.

Новости путешествий,Анна Прохорова,
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