Калуга намерена открыть прямое авиасообщение с Турцией

«В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что Международный аэропорт "Калуга" будет внесен в список запасных аэродромов Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул-Калуга-Стамбул», — написал губернатор в своем телеграм-канале