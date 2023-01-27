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1 час назад

Калуга намерена открыть прямое авиасообщение с Турцией

Калуга 24

На рабочей встрече с директором представительства авиакомпании Turkish Airlines Исмаилом Озтюрком Владислав Шапша обсудил возможность открытия прямого рейса из Калуги в Стамбул.

Калуга намерена открыть прямое авиасообщение с Турцией
Фото: Калуга 24Калуга 24

«В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что Международный аэропорт "Калуга" будет внесен в список запасных аэродромов Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул-Калуга-Стамбул», — написал губернатор в своем телеграм-канале

Как мы ранее сообщали, в ближайшее время Калуга намерена возобновить прерванное в январе прошлого года авиасообщение со столицей Белоруссиии Минском. Но пока международные регулярные рейсы выполняются только в Ереван.

Новости путешествий,Владислав Шапша,Turkish Airlines,
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