Калуга намерена открыть прямое авиасообщение с Турцией

На рабочей встрече с директором представительства авиакомпании Turkish Airlines Исмаилом Озтюрком Владислав Шапша обсудил возможность открытия прямого рейса из Калуги в Стамбул.
«В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что Международный аэропорт "Калуга" будет внесен в список запасных аэродромов Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул-Калуга-Стамбул», — написал губернатор в своем телеграм-канале
Как мы ранее сообщали, в ближайшее время Калуга намерена возобновить прерванное в январе прошлого года авиасообщение со столицей Белоруссиии Минском. Но пока международные регулярные рейсы выполняются только в Ереван.