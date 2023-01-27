Крупнейшая российская авиакомпания увеличит число рейсов в Китай

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в новый аэропорт Пекина, «Дасин», с 15 февраля. Об этом говорится на сайте крупнейшего российского перевозчика.

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Таким образом, число регулярных рейсов в столицу Китая возрастет до трех в неделю. «На воздушной линии между Москвой и Пекином будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777», — уведомили в «Аэрофлоте».

Полеты будут выполняться из терминала С московского аэропорта «Шереметьево».