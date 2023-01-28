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2 часа назад

Стали известны самые популярные у россиян авианаправления

Мослентаиещё 2

Самым популярным авианаправлением у россиян в феврале стал город Сочи. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе путешествий Aviasales.

Стали известны самые популярные у россиян авианаправления
Фото: МослентаМослента

«По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований», — говорится в сообщении.

На втором по популярности месте оказалась Москва, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург. В список востребованных внутренних авианаправлений этой зимой также вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.

На зарубежные направления россияне чаще всего покупали билеты в Стамбул, Ереван и Дубай, отметили в сервисе.

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