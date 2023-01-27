Россия и ЮАР планируют возобновить прямое авиасообщение

Россия и Южно-Африканская Республика в июле планируют возобновить прямое сообщение между странами, приостановленное в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил посол России по особым поручениям и глава Секретариата «Форума партнерства Россия-Африка» Олег Озеров, пишет российское информационное агентство ТАСС.

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Как сообщается, ЮАР ведет переговоры с российской авиакомпанией Nordwind Airlines о запуске прямых рейсов между московским Шереметьево и главным аэропортом ЮАР имени Оливера Реджинальда Тамбо (O.R. Tambo International Airport), обслуживающим международные рейсы.

Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука ранее заявлял, что Претория ожидает решения авиакомпании. Цель – запустить четыре беспосадочных рейса в неделю, включая один еженедельный в Кейптаун. Такая мера внесет значительный вклад в развитие российского туризма, добавил Макетука.