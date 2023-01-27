Шерегеш: как добраться, где жить и что попробовать на курорте Сибири

Шерегеш – популярный на всю Россию горнолыжный курорт в Кузбассе. В эти новогодние праздники он стал вторым по посещаемости после гор Сочи. У подножья курорта находится небольшой шахтерский поселок с одноименным названием, который, наверное, так и потерялся бы среди многочисленных малых населенных пунктов страны, если бы не его близость к горнолыжному курорту, коронавирус и санкции. Об особенностях отдыха в Шерегеше в 2023 году – на «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как добраться до Шерегеша

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Ближайший к Шерегешу крупный населенный пункт, до которого издалека можно добраться на поезде или самолете, это город Новокузнецк. Расстояние между Новокузнецком и Шерегешем около 150 км, но проехать его можно примерно за три часа. Для сравнения: в Челябинской области такое же расстояние по трассе М-5 в сторону Златоуста легко можно преодолеть меньше чем за два часа. Всему виной – узкая дорога и часто снежная погода.

Доехать до Шерегеша можно на такси: оно стоит 5000–7000 рублей в одну сторону, независимо от количества человек и баулов, которые вы с собой везете.

На автобусе выйдет заметно дешевле – для семьи из 4-х человек с оплатой багажа дорога в одну сторону будет стоить примерно 1500 рублей.

Еще есть бесплатный автобус от железнодорожного вокзала до горнолыжного курорта. Но на самом вокзале об этом транспорте объявляют очень скромно, а в интернете нет совсем никакой информации. Поэтому автобус для туристов как бы есть, но как будто все сделано для того, чтобы им никто не пользовался.

Из самого поселка до любого из секторов горнолыжного курорта Шерегеш можно за пять минут доехать на такси: стоимость начинается от 250 рублей и опять же не зависит от количества человек в машине и пользования багажником. Но вызвать такси через привычные агрегаторы почти невозможно. Тут действует другой принцип: таксисты или стоят на определенных площадках и ждут клиентов, или нужно сразу брать номер водителя и звонить ему каждый раз, когда нужно уехать. В первое время очень непривычно. Зато водители всю дорогу благодарят за то, что мы приехали сюда отдыхать, даем им работу и дополнительный заработок.

Погода в Шерегеше

Этот горнолыжный курорт фрирайдеры любят за длинный сезон, который длится практически с ноября по май. И за натуральный снег, который часто может идти целыми сутками, но именно ради «пухляка» в Шерегеш и едут.

Снежный покров здесь ложится уже в октябре, тогда как, например, в Челябинской области в это время еще даже не достают снежные пушки – из-за плюсовых температур на Южном Урале искусственный снег начинают делать не раньше чем в конце ноября.

Но назвать оптимальные сроки поездки в Шерегеш проблематично: погода здесь не отличается стабильностью. В этом году в новогодние праздники и в первую неделю после них сибирские морозы до –30 градусов, когда нельзя идти кататься, стояли всего один день.

Опытные горнолыжники отмечают, что все-таки более-менее идеальное время для катания в Шерегеше – это конец февраля – начало марта. В это время в горах Кемеровской области наступает бархатный сезон: снега все еще очень много, светит солнце и держится комфортная температура.

Отели в Шерегеше

Еще несколько лет назад выбора отелей в Шерегеше практически не было. Но сейчас на Секторе А и в самом поселке появляется все больше гостиниц. Правда, у них есть один большой недостаток – все они находятся далеко от продуктовых магазинов, доехать до которых можно только на такси. Из-за огромных гор снега прогуляться по поселку до магазина невозможно, и не надо даже пытаться начинать прогулку. А если накануне прошел хороший снегопад, выйти из дома вряд ли получится.

В новогодние праздники, когда услуги такси нарасхват, настоящей проблемой также станет добраться до магазина. Именно поэтому многие гости курорта предпочитают снимать жилье в многоквартирных домах, но около магазина.

Стоимость аренды номера в отеле начинается от 1500 рублей за сутки с человека, квартиры – от 3000 рублей за сутки.

Гости горнолыжного курорта особенно хвалят отель «Ольга». Плюс его еще и в том, что там работает игровая комната, что очень выручает в путешествиях с детьми, когда их не с кем оставить.

Хороший рейтинг и у гостиницы «Губернская», где также есть детская игровая, бассейн, ресторан.

Веб-камеры в Шерегеше

Все подъемники на горнолыжном курорте оборудованы веб-камерами. Это очень удобно. Иногда из-за ветра подъемники в целях безопасности могут закрыть в середине дня, а узнать об этом можно еще в номере гостиницы.

Обычно первыми из-за ветра закрывают подъемники Сектора Е. Находится он дальше, чем все остальные секторы горнолыжного курорта Шерегеш, и чтобы не ездить зря, можно заранее посмотреть, открыто ли там катание.

Также по веб-камере можно посмотреть работу канатной дороги «Мустаг», которая поднимает на высоту в 1570 метров над уровнем моря – самую высокую точку, доступную для катания в Шерегеше. Там на вершине очень часто ветрено, и поймать открытый подъемник зимой – настоящая удача. Зато в солнечную погоду открывается неповторимый вид на окружающий пейзаж. Его можно увидеть опять же с веб-камеры по телефону дома на кровати. Следить за работой подъемников можно на сайте Egegesh.ru.

Кедровый орех в пельменях и кофе

Путешествие в любое место всегда должно сопровождаться дегустацией местной кухни: тут уже неважно, зачем вы приехали – загорать, гулять или кататься. В Шерегеше главный ингредиент всех местных блюд – кедровый орех. Его кладут даже в кофе, напиток так и называется «Кедровый латте». По-большому счету это кофе с горстью орехов.

Впрочем, нельзя сказать, что ресторанов с местными блюдами тут много: их можно смело пересчитать по пальцам. На самом горнолыжном курорте туристам особенно нравится кафе «Юрта». Здесь можно попробовать пелбен – шорские пельмени с кедровыми орешками, салат с папоротником, пихтовый морс, и, конечно, авторские настойки.

Шерегеш как центр притяжения

Массовый туризм в Шерегеше начал развиваться относительно недавно, не более 5 лет назад. Здесь прекрасные горы, 15 трасс от простых до сложных, общей протяженностью 35 км, доступные цены (относительно курортов Сочи). Но почти нет развлечений вне катания: баров, бассейнов, ресторанов.