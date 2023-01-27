Туроператоры: рост цен в Турции не снизит спрос на туры

«Касаемо повышения цен, то самое большое было в 2022 году из-за инфляции и подорожания перевозки — в среднем на 70%. На 2023 год из того, что опубликовано, видно, что стоимость туров на 15–30% выше. Это связано с повышением цен в отелях Турции и высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.