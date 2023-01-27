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39 минут назад

Туроператоры заявили, что рост цен в Турции не снизит спрос на туры

Газета.Ru

Рост цен в Турции на 15–30% не снизит спрос на туры в эту страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования российских туроператоров.

Туроператоры: рост цен в Турции не снизит спрос на туры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Касаемо повышения цен, то самое большое было в 2022 году из-за инфляции и подорожания перевозки — в среднем на 70%. На 2023 год из того, что опубликовано, видно, что стоимость туров на 15–30% выше. Это связано с повышением цен в отелях Турции и высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

С его мнением согласны также в «Интуристе», Fun&Sun и Anex Tour, где отмечают, что ежегодный рост цен на туры составляет 7–15%, а наибольший интерес при расчете стоимости будущего отдыха представляет курс валют.

Ранее были названы излюбленные страны россиян для зимнего отдыха.

Аналитики сервиса Aviasales сообщают, что три зарубежных города — Стамбул, Ереван и Дубай — стали лидерами по предпочтению среди отечественных туристов в феврале.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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