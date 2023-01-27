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1 час назад

Власти сказали, когда россияне смогут поехать в Китай по новому мосту в Амурской области

РИА "ФедералПресс"

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил о сроках возобновления пассажирского сообщения с Китаем. Пока попасть в соседнюю страну можно по бизнес-визе.

Когда россияне смогут поехать в Китай по новому мосту в Амурской области
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отметил Орлов, Китай начал выдавать рабочие визы, а выезды туристов могут начаться весной текущего года. Озвучена и дата начала безвизовых поездок в приграничные города.

«По поводу туристических виз, я думаю, мы начнем ездить в Китай туристическими группами с весны. Давайте ориентироваться на середину весны», – сказал Орлов.

Он добавил, что в настоящее время по трансграничному мосту через Амур допускается пропуск до 200 автомобилей в сутки. К концу года он заработает по постоянной схеме.

26 января «ФедералПресс» передавал, что Китай и Российская Федерация восстановили договор о безвизовом въезде в приграничные города. Окончательно правила безвизового режима будут утверждены после 8 февраля.

Новости путешествий,Василий Орлов,
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