Рейсы в Корею из Владивостока закрыты: парома не будет

Паром Eastern Dream перестает курсировать между Владивостоком и Южной Кореей с 27 января. На сайте перевозчика говорится о том, что рейсы прекращаются до середины февраля. Причина прекращения перевозок пассажиров между Кореей и Россией – ремонт судна. Он продлится около двух-трех недель. Предполагаемая дата возобновления рейсов – 14 февраля. Отметим, паром остается практически единственной возможностью попасть в Корею из Владивостока. При этом условия на судне, мягко говоря, не соотносятся со стоимостью билетов: спать приходится на полу, а в дорогие каюты подселяют незнакомцев. Фото: Администрация Владивостока