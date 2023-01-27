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11 часов назад

Рейсы в Корею из Владивостока закрыты: парома не будет

РИА "ФедералПресс"

Паром Eastern Dream перестает курсировать между Владивостоком и Южной Кореей с 27 января. На сайте перевозчика говорится о том, что рейсы прекращаются до середины февраля. Причина прекращения перевозок пассажиров между Кореей и Россией – ремонт судна. Он продлится около двух-трех недель. Предполагаемая дата возобновления рейсов – 14 февраля. Отметим, паром остается практически единственной возможностью попасть в Корею из Владивостока. При этом условия на судне, мягко говоря, не соотносятся со стоимостью билетов: спать приходится на полу, а в дорогие каюты подселяют незнакомцев. Фото: Администрация Владивостока

Рейсы в Корею из Владивостока закрыты: парома не будет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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