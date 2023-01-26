Турагенты: туры в Таиланд дорожают на глазах

Турагенты обращают внимание на тенденцию к росту стоимости отдыха в Таиланде. «Кто рассматривает для своего отдыха Таиланд, расстрою вас, наверное. К сожалению, в королевстве выросли цены, потому что туда сейчас летят китайцы. Представляете, они 3 года никуда не ездили! Сейчас у них появилась возможность, и Таиланд дорожает на глазах», – вчера рассказала своим подписчикам руководитель самарского турагентства «Про тур» Анна Прохорова. По ее наблюдениям, на Пхукете эта тенденция выражена сильнее, так как он более популярен у гостей из Китая, чем Паттайя.

Фото: TourDom TourDom

По словам других представителей туротрасли, цены на туры в Таиланд были высокими еще до открытия границ КНР, но сейчас действительно заметен скачок. «Вчера у всех туроператоров за 2 часа с 12:00 цены выросли в среднем на 20–25 тыс., и многие отели встали в стоп. Это по Паттайе. Вылет 14.02 на 14 дн. 2 чел. Пхукет не смотрела», – написала одна из участниц закрытого сообщества «Крыша ТурДома В2В».

По мнению Валентины Дмитриевой, руководителя компании «Валенсия» (Екатеринбург), в регионах сказывается недостаток рейсов. «Поддержу, цены на Тай неадекватны. Даже на дальние даты (апрель) идет почти ежедневное увеличение прайсов... пока туристы выбирали, за 2 дня стоимость туров повысилась на 50–100 тыс.», – соглашается в экспертном чате «Источники ТурДома». Тур на двоих взрослых и ребенка приобрели за 400 тыс. И это за 10 ночей. Она добавила, что за неделю этот же тур подорожал еще на 30 тыс. руб., притом что обычно в апреле спрос на Таиланд традиционно снижается.