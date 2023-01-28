Аналитики назвали самые дорогие авиабилеты с вылетом из России в 2022 году

Аналитики назвали самые дорогие авиабилеты с вылетом из России в прошлом году. Первое место у перелёта по направлению Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно. За полёт бизнес-классом пассажир заплатил почти 1 миллион 400 тысяч рублей, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. На втором месте в рейтинге оказался билет по маршруту Москва — Торонто и обратно. Это тоже перелёт бизнес-классом, стоил он почти 1 миллион рублей. Замыкает тройку самых дорогих авиабилетов 2022 года заказ стоимостью почти 700 тысяч рублей — перелёт по направлению Москва — Дубай и обратно первым классом. Также в числе самых дорогих маршрутов оказались перелёты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Вену, Лиссабон, Ниццу и Бухарест.