В телеграм-каналах Mash и Baza появилось видео, которое якобы снято в самолете авиакомпании S7. Транзитные пассажиры, летевшие из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск рейсом 5245, вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. Поэтому отправление пришлось ненадолго задержать из-за дебоширов.

Вероятно, одной из путешественниц не понравилось, что мужчина сзади пинает ее кресло. Слово за слово, и девушка назвала парня «узкоглазым». Обиженный турист со своей спутницей начали кричать и нецензурно выражаться. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. В итоге из самолета вывели нескольких участников спора, которые угрожали «найти» свою обидчицу.

В авиакомпании сообщили TourDom.ru, что на пассажиров составлен административный протокол в связи с совершением правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – задержка составила около полутора часов. Самолет вылетел из Новосибирска в 03:56 по местному времени.