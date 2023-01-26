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2 часа назад

Турагенты прогнозируют хороший туристический сезон, «если не будет сюрпризов»

TourDom

В телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» прошел опрос, посвященный ожиданиям на ближайшие два года. На момент написания новости в голосовании приняли участие 607 членов сообщества.

Турагенты прогнозируют хороший туристический сезон
Фото: TourdomTourdom

Большая часть (43%) планирует нарастить объемы продаж и прибыли.

«Я делаю прогноз, сравнивая текущий январь с прошлым, и, как ни странно, сейчас запросов и бронирований значительно больше из-за отмены коронавирусных ограничений во многих странах, особенно в Азии. Если больше сюрпризов не будет, то динамика очень приятная».Такую тенденцию подтверждает и Анастасия Мальцева («Акванавт-Тур»).

Организованный туризм сейчас получил приток клиентов: после того как туроператоры дважды массово вывозили россиян с курортов из-за закрытия границ, самотуристы поняли, что их риски выше. По этой же причине более востребованными стали экспертные знания профессиональных участников рынка. Планировать поездки за рубеж стало сложнее.

20% опрошенных планируют оставаться в масштабах 2022 года, то есть не ожидают, что в отрасли произойдут какие-либо перемены в худшую или лучшую сторону. Только 7% опрошенных сообщили, что намерены сократить бизнес.

При этом многие участники опроса подчеркивают, что сейчас в отрасли остались работать лишь самые «крепкие орешки», которые не теряют позитивного настроя и искренне влюблены в свое дело.

«Последние три года туризм ощутил весь спектр чувств и эмоций, мы стали сильнее и уже ничего не боимся. Поэтому как пионер: готовы ко всему! Но я искренне верю, что всё будет хорошо, жизнь продолжается, люди будут путешествовать, а мы будем всячески их в этом поддерживать!» – поделилась Анастасия Ронь («Личный Турагент»).

Новости путешествий,Анастасия Мальцева,
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