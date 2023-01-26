Турагенты прогнозируют хороший туристический сезон

«Последние три года туризм ощутил весь спектр чувств и эмоций, мы стали сильнее и уже ничего не боимся. Поэтому как пионер: готовы ко всему! Но я искренне верю, что всё будет хорошо, жизнь продолжается, люди будут путешествовать, а мы будем всячески их в этом поддерживать!» – поделилась Анастасия Ронь («Личный Турагент»).