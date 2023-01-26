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7 минут назад

Россияне стали тратить больше денег на горнолыжные курорты

RT на русском

Жители России в 2022 году стали чаще интересоваться горнолыжным спортом, а также тратить больше средств на подобные развлечения.

Россияне стали тратить больше денег на горнолыжные курорты
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Platforma и YouTravel.me

В основном лыжами и сноубордом занимаются россияне в возрасте от 25 до 44 лет. В 2022 году количество путешественников в горнолыжных турах увеличилось на 59% по сравнению с 2021 годом.

Самые популярные заграничные туры — Турция, Грузия и Черногория. В России горнолыжники чаще всего выбирали склоны Шерегеша, Кольского полуострова, Камчатки и Северного Кавказа (Эльбрус, Домбай, Архыз).

В среднем в 2022 году россияне тратили 39816 рублей на горнолыжные туры без перелёта, что на 8% больше, чем в 2021 году. Самые дорогие горнолыжные туры — на Камчатку, их максимальная стоимость составила 56800 рублей за шесть дней без перелёта. Самые бюджетные туры — на Северный Кавказ, их стоимость начинается от 13500 рублей на человека за три дня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 400 тыс. человек посетили горнолыжные курорты Московской области с начала зимы. Курорт «Сорочаны» вновь оказался самым посещаемым.

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